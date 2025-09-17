Legacy Frax Dollar (FRAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995974 $ 0.995974 $ 0.995974 24J Rendah $ 0.999809 $ 0.999809 $ 0.999809 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995974$ 0.995974 $ 0.995974 24J Tinggi $ 0.999809$ 0.999809 $ 0.999809 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 0.874536$ 0.874536 $ 0.874536 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

Legacy Frax Dollar (FRAX) harga masa nyata ialah $0.99828. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRAX didagangkan antara $ 0.995974 rendah dan $ 0.999809 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRAX sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.874536.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRAX telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 296.35M$ 296.35M $ 296.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 296.35M$ 296.35M $ 296.35M Bekalan Peredaran 296.86M 296.86M 296.86M Jumlah Bekalan 296,863,004.1728009 296,863,004.1728009 296,863,004.1728009

Had Pasaran semasa Legacy Frax Dollar ialah $ 296.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRAX ialah 296.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 296863004.1728009. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 296.35M.