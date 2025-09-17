Legend ($LEGEND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00018164 $ 0.00018164 $ 0.00018164 24J Rendah $ 0.00018944 $ 0.00018944 $ 0.00018944 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00018164$ 0.00018164 $ 0.00018164 24J Tinggi $ 0.00018944$ 0.00018944 $ 0.00018944 Sepanjang Masa $ 0.00045055$ 0.00045055 $ 0.00045055 Harga Terendah $ 0.00017711$ 0.00017711 $ 0.00017711 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -4.68% Perubahan Harga (7D) -4.68%

Legend ($LEGEND) harga masa nyata ialah $0.00018514. Sepanjang 24 jam yang lalu, $LEGEND didagangkan antara $ 0.00018164 rendah dan $ 0.00018944 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $LEGEND sepanjang masa ialah $ 0.00045055, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017711.

Dari segi prestasi jangka pendek, $LEGEND telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Legend ($LEGEND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.13K$ 154.13K $ 154.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 185.14K$ 185.14K $ 185.14K Bekalan Peredaran 832.50M 832.50M 832.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Legend ialah $ 154.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LEGEND ialah 832.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.14K.