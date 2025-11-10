Legend of Arcadia Harga Hari Ini

Harga langsung Legend of Arcadia (ARCA) hari ini ialah $ 0.01045419, dengan 1.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARCA kepada USD penukaran adalah $ 0.01045419 setiap ARCA.

Legend of Arcadia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,148,210, dengan bekalan edaran sebanyak 300.79M ARCA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARCA didagangkan antara $ 0.01015702 (rendah) dan $ 0.01067123 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.089965, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01015702.

Dalam prestasi jangka pendek, ARCA dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -6.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Legend of Arcadia (ARCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M Bekalan Peredaran 300.79M 300.79M 300.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

