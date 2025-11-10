Tokenomik Legend of Arcadia (ARCA)

Tokenomik Legend of Arcadia (ARCA)

Lihat cerapan utama tentang Legend of Arcadia (ARCA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:01:01 (UTC+8)
Legend of Arcadia (ARCA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Legend of Arcadia (ARCA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.13M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 300.79M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.089965
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01014746
Harga Semasa:
$ 0.0104093
Legend of Arcadia (ARCA) Maklumat

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

Laman Web Rasmi:
https://legendofarcadia.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia

Tokenomik Legend of Arcadia (ARCA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Legend of Arcadia (ARCA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARCA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARCA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARCA, terokai ARCA harga langsung token!

