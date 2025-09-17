LegendX (LGNDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00102835 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -16.19%

LegendX (LGNDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LGNDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LGNDX sepanjang masa ialah $ 0.00102835, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LGNDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -16.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LegendX (LGNDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.50K Bekalan Peredaran 2.59B Jumlah Bekalan 2,590,352,938.138646

Had Pasaran semasa LegendX ialah $ 60.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LGNDX ialah 2.59B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2590352938.138646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.50K.