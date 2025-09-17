Lagi Mengenai LGNDX

LegendX Logo

LegendX Harga (LGNDX)

Tidak tersenarai

1 LGNDX ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
LegendX (LGNDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:44:19 (UTC+8)

LegendX (LGNDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102835
$ 0.00102835$ 0.00102835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.19%

-16.19%

LegendX (LGNDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LGNDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LGNDX sepanjang masa ialah $ 0.00102835, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LGNDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -16.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LegendX (LGNDX) Maklumat Pasaran

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

--
----

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

2.59B
2.59B 2.59B

2,590,352,938.138646
2,590,352,938.138646 2,590,352,938.138646

Had Pasaran semasa LegendX ialah $ 60.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LGNDX ialah 2.59B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2590352938.138646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.50K.

LegendX (LGNDX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LegendX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LegendX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LegendX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LegendX kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-24.19%
60 Hari$ 0-54.16%
90 Hari$ 0--

Apakah itu LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

LegendX (LGNDX) Sumber

LegendX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LegendX (LGNDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LegendX (LGNDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LegendX.

Semak LegendX ramalan harga sekarang!

LGNDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LegendX (LGNDX)

Memahami tokenomik LegendX (LGNDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LGNDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LegendX (LGNDX)

Berapakah nilai LegendX (LGNDX) hari ini?
Harga langsung LGNDX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LGNDX ke USD?
Harga semasa LGNDX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LegendX?
Had pasaran untuk LGNDX ialah $ 60.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LGNDX?
Bekalan edaran LGNDX ialah 2.59B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LGNDX?
LGNDX mencapai harga ATH sebanyak 0.00102835 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LGNDX?
LGNDX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan LGNDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LGNDXialah -- USD.
Adakah LGNDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
LGNDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LGNDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
LegendX (LGNDX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

