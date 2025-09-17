Legia Warsaw Fan Token (LEG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.191232 $ 0.191232 $ 0.191232 24J Rendah $ 0.192759 $ 0.192759 $ 0.192759 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.191232$ 0.191232 $ 0.191232 24J Tinggi $ 0.192759$ 0.192759 $ 0.192759 Sepanjang Masa $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Harga Terendah $ 0.101666$ 0.101666 $ 0.101666 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.58% Perubahan Harga (7D) -6.75% Perubahan Harga (7D) -6.75%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) harga masa nyata ialah $0.192571. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEG didagangkan antara $ 0.191232 rendah dan $ 0.192759 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEG sepanjang masa ialah $ 4.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.101666.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan -6.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 208.17K$ 208.17K $ 208.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 962.85K$ 962.85K $ 962.85K Bekalan Peredaran 1.08M 1.08M 1.08M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Legia Warsaw Fan Token ialah $ 208.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEG ialah 1.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 962.85K.