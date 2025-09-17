LEGIT (LEGIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00890273$ 0.00890273 $ 0.00890273 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +5.46% Perubahan Harga (7D) +5.46%

LEGIT (LEGIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEGIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEGIT sepanjang masa ialah $ 0.00890273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEGIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +5.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LEGIT (LEGIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 266.26K$ 266.26K $ 266.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 266.26K$ 266.26K $ 266.26K Bekalan Peredaran 957.83M 957.83M 957.83M Jumlah Bekalan 957,826,982.152717 957,826,982.152717 957,826,982.152717

Had Pasaran semasa LEGIT ialah $ 266.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEGIT ialah 957.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 957826982.152717. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 266.26K.