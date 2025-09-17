LeisureMeta (LM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00225162 24J Tinggi $ 0.00228959 Sepanjang Masa $ 1.39 Harga Terendah $ 0.00203131 Perubahan Harga (1J) -0.54% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) +0.16%

LeisureMeta (LM) harga masa nyata ialah $0.00226397. Sepanjang 24 jam yang lalu, LM didagangkan antara $ 0.00225162 rendah dan $ 0.00228959 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LM sepanjang masa ialah $ 1.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00203131.

Dari segi prestasi jangka pendek, LM telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LeisureMeta (LM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.57M Bekalan Peredaran 3.22B Jumlah Bekalan 4,668,074,832.13

Had Pasaran semasa LeisureMeta ialah $ 7.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LM ialah 3.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4668074832.13. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.57M.