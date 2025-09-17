Lagi Mengenai LM

LeisureMeta Harga (LM)

1 LM ke USD Harga Langsung:

$0.00226398
+0.20%1D
USD
LeisureMeta (LM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:49:50 (UTC+8)

LeisureMeta (LM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00225162
24J Rendah
$ 0.00228959
24J Tinggi

$ 0.00225162
$ 0.00228959
$ 1.39
$ 0.00203131
-0.54%

+0.28%

+0.16%

+0.16%

LeisureMeta (LM) harga masa nyata ialah $0.00226397. Sepanjang 24 jam yang lalu, LM didagangkan antara $ 0.00225162 rendah dan $ 0.00228959 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LM sepanjang masa ialah $ 1.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00203131.

Dari segi prestasi jangka pendek, LM telah berubah sebanyak -0.54% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LeisureMeta (LM) Maklumat Pasaran

$ 7.28M
--
$ 10.57M
3.22B
4,668,074,832.13
Had Pasaran semasa LeisureMeta ialah $ 7.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LM ialah 3.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4668074832.13. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.57M.

LeisureMeta (LM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LeisureMeta kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LeisureMeta kepada USD adalah $ -0.0001854085.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LeisureMeta kepada USD adalah $ -0.0004082492.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LeisureMeta kepada USD adalah $ -0.0004808845288140096.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.28%
30 Hari$ -0.0001854085-8.18%
60 Hari$ -0.0004082492-18.03%
90 Hari$ -0.0004808845288140096-17.51%

Apakah itu LeisureMeta (LM)

LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

LeisureMeta (LM) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

LeisureMeta Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LeisureMeta (LM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LeisureMeta (LM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LeisureMeta.

Semak LeisureMeta ramalan harga sekarang!

LM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LeisureMeta (LM)

Memahami tokenomik LeisureMeta (LM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LeisureMeta (LM)

Berapakah nilai LeisureMeta (LM) hari ini?
Harga langsung LM dalam USD ialah 0.00226397 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LM ke USD?
Harga semasa LM ke USD ialah $ 0.00226397. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LeisureMeta?
Had pasaran untuk LM ialah $ 7.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LM?
Bekalan edaran LM ialah 3.22B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LM?
LM mencapai harga ATH sebanyak 1.39 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LM?
LM melihat harga ATL sebanyak 0.00203131 USD.
Berapakah jumlah dagangan LM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LMialah -- USD.
Adakah LM akan naik lebih tinggi tahun ini?
LM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.