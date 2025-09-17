Lemon (LEMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000211 $ 0.00000211 $ 0.00000211 24J Rendah $ 0.00000223 $ 0.00000223 $ 0.00000223 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000211$ 0.00000211 $ 0.00000211 24J Tinggi $ 0.00000223$ 0.00000223 $ 0.00000223 Sepanjang Masa $ 0.00017911$ 0.00017911 $ 0.00017911 Harga Terendah $ 0.00000116$ 0.00000116 $ 0.00000116 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +15.15% Perubahan Harga (7D) +15.15%

Lemon (LEMON) harga masa nyata ialah $0.00000222. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEMON didagangkan antara $ 0.00000211 rendah dan $ 0.00000223 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEMON sepanjang masa ialah $ 0.00017911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000116.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEMON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +5.03% dalam 24 jam dan +15.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lemon (LEMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Bekalan Peredaran 6.68B 6.68B 6.68B Jumlah Bekalan 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088

Had Pasaran semasa Lemon ialah $ 14.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEMON ialah 6.68B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6681244984.904088. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.82K.