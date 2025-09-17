Lemonrocks (LEMON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00016196 24J Tinggi $ 0.00016604 Sepanjang Masa $ 0.04140239 Harga Terendah $ 0.00009068 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +4.86%

Lemonrocks (LEMON) harga masa nyata ialah $0.00016539. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEMON didagangkan antara $ 0.00016196 rendah dan $ 0.00016604 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEMON sepanjang masa ialah $ 0.04140239, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009068.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEMON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lemonrocks (LEMON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 165.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 165.39K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Lemonrocks ialah $ 165.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEMON ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 165.39K.