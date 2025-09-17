lenda on chain (LENDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002327 24J Rendah $ 0.00002385 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00139886 Harga Terendah $ 0.0000161 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) +4.70%

lenda on chain (LENDA) harga masa nyata ialah $0.00002338. Sepanjang 24 jam yang lalu, LENDA didagangkan antara $ 0.00002327 rendah dan $ 0.00002385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LENDA sepanjang masa ialah $ 0.00139886, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000161.

Dari segi prestasi jangka pendek, LENDA telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

lenda on chain (LENDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.36K Bekalan Peredaran 999.79M Jumlah Bekalan 999,793,199.583294

Had Pasaran semasa lenda on chain ialah $ 23.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LENDA ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999793199.583294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.36K.