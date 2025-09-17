Lendle (LEND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01718263 $ 0.01718263 $ 0.01718263 24J Rendah $ 0.01802457 $ 0.01802457 $ 0.01802457 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01718263$ 0.01718263 $ 0.01718263 24J Tinggi $ 0.01802457$ 0.01802457 $ 0.01802457 Sepanjang Masa $ 0.207173$ 0.207173 $ 0.207173 Harga Terendah $ 0.00844793$ 0.00844793 $ 0.00844793 Perubahan Harga (1J) -1.59% Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) -2.64% Perubahan Harga (7D) -2.64%

Lendle (LEND) harga masa nyata ialah $0.01735196. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEND didagangkan antara $ 0.01718263 rendah dan $ 0.01802457 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEND sepanjang masa ialah $ 0.207173, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00844793.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEND telah berubah sebanyak -1.59% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan -2.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lendle (LEND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 888.08K$ 888.08K $ 888.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Bekalan Peredaran 51.18M 51.18M 51.18M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lendle ialah $ 888.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEND ialah 51.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.74M.