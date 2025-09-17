Lagi Mengenai LEND

Lendle Logo

Lendle Harga (LEND)

Tidak tersenarai

1 LEND ke USD Harga Langsung:

$0.01737551
$0.01737551
-0.40%1D
USD
Lendle (LEND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:17:52 (UTC+8)

Lendle (LEND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01718263
$ 0.01718263
24J Rendah
$ 0.01802457
$ 0.01802457
24J Tinggi

$ 0.01718263
$ 0.01718263

$ 0.01802457
$ 0.01802457

$ 0.207173
$ 0.207173

$ 0.00844793
$ 0.00844793

-1.59%

-0.60%

-2.64%

-2.64%

Lendle (LEND) harga masa nyata ialah $0.01735196. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEND didagangkan antara $ 0.01718263 rendah dan $ 0.01802457 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEND sepanjang masa ialah $ 0.207173, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00844793.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEND telah berubah sebanyak -1.59% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan -2.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lendle (LEND) Maklumat Pasaran

$ 888.08K
$ 888.08K

--
--

$ 1.74M
$ 1.74M

51.18M
51.18M

100,000,000.0
100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lendle ialah $ 888.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEND ialah 51.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.74M.

Lendle (LEND) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lendle kepada USD adalah $ -0.00010538966748729.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lendle kepada USD adalah $ -0.0026358772.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lendle kepada USD adalah $ +0.0076288065.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lendle kepada USD adalah $ +0.008041051218477756.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010538966748729-0.60%
30 Hari$ -0.0026358772-15.19%
60 Hari$ +0.0076288065+43.97%
90 Hari$ +0.008041051218477756+86.36%

Apakah itu Lendle (LEND)

Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.

Lendle (LEND) Sumber

Lendle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lendle (LEND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lendle (LEND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lendle.

Semak Lendle ramalan harga sekarang!

LEND kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Lendle (LEND)

Memahami tokenomik Lendle (LEND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LEND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lendle (LEND)

Berapakah nilai Lendle (LEND) hari ini?
Harga langsung LEND dalam USD ialah 0.01735196 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LEND ke USD?
Harga semasa LEND ke USD ialah $ 0.01735196. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lendle?
Had pasaran untuk LEND ialah $ 888.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LEND?
Bekalan edaran LEND ialah 51.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LEND?
LEND mencapai harga ATH sebanyak 0.207173 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LEND?
LEND melihat harga ATL sebanyak 0.00844793 USD.
Berapakah jumlah dagangan LEND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LENDialah -- USD.
Adakah LEND akan naik lebih tinggi tahun ini?
LEND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LENDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:17:52 (UTC+8)

