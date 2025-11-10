Lenny Harga Hari Ini

Harga langsung Lenny (LENNY) hari ini ialah $ 0.00052859, dengan 8.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LENNY kepada USD penukaran adalah $ 0.00052859 setiap LENNY.

Lenny kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 508,262, dengan bekalan edaran sebanyak 961.54M LENNY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LENNY didagangkan antara $ 0.00043587 (rendah) dan $ 0.00057045 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00220577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004959.

Dalam prestasi jangka pendek, LENNY dipindahkan +3.34% dalam sejam terakhir dan -17.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lenny (LENNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 508.26K$ 508.26K $ 508.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 508.26K$ 508.26K $ 508.26K Bekalan Peredaran 961.54M 961.54M 961.54M Jumlah Bekalan 961,540,155.108544 961,540,155.108544 961,540,155.108544

Had Pasaran semasa Lenny ialah $ 508.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LENNY ialah 961.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 961540155.108544. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.26K.