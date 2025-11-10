LEO Token Harga Hari Ini

Harga langsung LEO Token (LEO) hari ini ialah $ 9.18, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LEO kepada USD penukaran adalah $ 9.18 setiap LEO.

LEO Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,471,708,028, dengan bekalan edaran sebanyak 922.28M LEO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LEO didagangkan antara $ 8.98 (rendah) dan $ 9.19 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.14, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.799859.

Dalam prestasi jangka pendek, LEO dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -4.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LEO Token (LEO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.47B$ 8.47B $ 8.47B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.05B$ 9.05B $ 9.05B Bekalan Peredaran 922.28M 922.28M 922.28M Jumlah Bekalan 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Had Pasaran semasa LEO Token ialah $ 8.47B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEO ialah 922.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 985239504.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.05B.