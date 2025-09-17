Leonard The Lizard (LENNI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00044394$ 0.00044394 $ 0.00044394 Harga Terendah $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +12.19% Perubahan Harga (7D) +12.19%

Leonard The Lizard (LENNI) harga masa nyata ialah $0.00001029. Sepanjang 24 jam yang lalu, LENNI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LENNI sepanjang masa ialah $ 0.00044394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000679.

Dari segi prestasi jangka pendek, LENNI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +12.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Leonard The Lizard (LENNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Leonard The Lizard ialah $ 10.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LENNI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.29K.