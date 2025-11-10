LEOONO by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung LEOONO by Virtuals (LEO) hari ini ialah $ 0.00029771, dengan 0.83% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LEO kepada USD penukaran adalah $ 0.00029771 setiap LEO.

LEOONO by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 297,575, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B LEO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LEO didagangkan antara $ 0.00027369 (rendah) dan $ 0.00031362 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00504633, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005216.

Dalam prestasi jangka pendek, LEO dipindahkan +0.45% dalam sejam terakhir dan -26.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LEOONO by Virtuals (LEO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa LEOONO by Virtuals ialah $ 297.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 297.58K.