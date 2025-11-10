Tokenomik LEOONO by Virtuals (LEO)

Tokenomik LEOONO by Virtuals (LEO)

Lihat cerapan utama tentang LEOONO by Virtuals (LEO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:16:00 (UTC+8)
LEOONO by Virtuals (LEO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk LEOONO by Virtuals (LEO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 311.96K
$ 311.96K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 311.96K
$ 311.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00504633
$ 0.00504633
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00005216
$ 0.00005216
Harga Semasa:
$ 0.00031196
$ 0.00031196

LEOONO by Virtuals (LEO) Maklumat

Leoono is an AI-driven investment agent built to simplify and enhance stock analysis for everyone. It uses exclusive alternative data and insider trading insights that were previously only available to institutional investors. Leoono empowers retail investors with clear, actionable strategies, peer comparisons, and market insights. With over four years of experience supporting financial services across Europe and the Middle East, Leoono combines advanced technology with proven expertise to make smarter investing accessible to all.

Laman Web Rasmi:
https://www.leoono.com/ai-agent
Kertas putih:
https://gitbook.leoono.com/

Tokenomik LEOONO by Virtuals (LEO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik LEOONO by Virtuals (LEO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LEO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LEO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LEO, terokai LEO harga langsung token!

LEO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LEO? Halaman ramalan harga LEO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi