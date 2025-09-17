LEPER (LEPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003258 $ 0.00003258 $ 0.00003258 24J Rendah $ 0.00003398 $ 0.00003398 $ 0.00003398 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003258$ 0.00003258 $ 0.00003258 24J Tinggi $ 0.00003398$ 0.00003398 $ 0.00003398 Sepanjang Masa $ 0.00445839$ 0.00445839 $ 0.00445839 Harga Terendah $ 0.00000661$ 0.00000661 $ 0.00000661 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +7.82% Perubahan Harga (7D) +7.82%

LEPER (LEPER) harga masa nyata ialah $0.00003326. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEPER didagangkan antara $ 0.00003258 rendah dan $ 0.00003398 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEPER sepanjang masa ialah $ 0.00445839, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000661.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEPER telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +7.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LEPER (LEPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.65K$ 29.65K $ 29.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.65K$ 29.65K $ 29.65K Bekalan Peredaran 891.95M 891.95M 891.95M Jumlah Bekalan 891,946,852.945674 891,946,852.945674 891,946,852.945674

Had Pasaran semasa LEPER ialah $ 29.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEPER ialah 891.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 891946852.945674. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.65K.