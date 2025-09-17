Lagi Mengenai $COOK

Let Him Cook Logo

Let Him Cook Harga ($COOK)

Tidak tersenarai

1 $COOK ke USD Harga Langsung:

$0.00052764
$0.00052764$0.00052764
-2.50%1D
USD
Let Him Cook ($COOK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:18:01 (UTC+8)

Let Him Cook ($COOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-2.58%

-10.54%

-10.54%

Let Him Cook ($COOK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $COOK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $COOK sepanjang masa ialah $ 0.01564695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $COOK telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -2.58% dalam 24 jam dan -10.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Let Him Cook ($COOK) Maklumat Pasaran

$ 526.48K
$ 526.48K$ 526.48K

--
----

$ 526.48K
$ 526.48K$ 526.48K

998.68M
998.68M 998.68M

998,679,917.818344
998,679,917.818344 998,679,917.818344

Had Pasaran semasa Let Him Cook ialah $ 526.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $COOK ialah 998.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998679917.818344. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 526.48K.

Let Him Cook ($COOK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Let Him Cook kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Let Him Cook kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Let Him Cook kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Let Him Cook kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.58%
30 Hari$ 0-7.27%
60 Hari$ 0-9.11%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Let Him Cook ($COOK)

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Let Him Cook ($COOK) Sumber

Laman Web Rasmi

Let Him Cook Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Let Him Cook ($COOK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Let Him Cook ($COOK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Let Him Cook.

Semak Let Him Cook ramalan harga sekarang!

$COOK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Let Him Cook ($COOK)

Memahami tokenomik Let Him Cook ($COOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $COOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Let Him Cook ($COOK)

Berapakah nilai Let Him Cook ($COOK) hari ini?
Harga langsung $COOK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $COOK ke USD?
Harga semasa $COOK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Let Him Cook?
Had pasaran untuk $COOK ialah $ 526.48K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $COOK?
Bekalan edaran $COOK ialah 998.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $COOK?
$COOK mencapai harga ATH sebanyak 0.01564695 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $COOK?
$COOK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $COOK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $COOKialah -- USD.
Adakah $COOK akan naik lebih tinggi tahun ini?
$COOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $COOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Let Him Cook ($COOK) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.