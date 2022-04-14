Tokenomik Let Him Cook ($COOK)

Tokenomik Let Him Cook ($COOK)

Let Him Cook ($COOK) Maklumat

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.

Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.

The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.

$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.lethimcook.art/

Let Him Cook ($COOK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Let Him Cook ($COOK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 553.96K
$ 553.96K$ 553.96K
Jumlah Bekalan:
$ 998.68M
$ 998.68M$ 998.68M
Bekalan Edaran:
$ 998.68M
$ 998.68M$ 998.68M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 553.96K
$ 553.96K$ 553.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00055287
$ 0.00055287$ 0.00055287

Tokenomik Let Him Cook ($COOK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Let Him Cook ($COOK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $COOK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $COOK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $COOK, terokai $COOK harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.