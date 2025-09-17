Let me do it for you (NOSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001197 $ 0.00001197 $ 0.00001197 24J Rendah $ 0.00001246 $ 0.00001246 $ 0.00001246 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001197$ 0.00001197 $ 0.00001197 24J Tinggi $ 0.00001246$ 0.00001246 $ 0.00001246 Sepanjang Masa $ 0.0023184$ 0.0023184 $ 0.0023184 Harga Terendah $ 0.00000582$ 0.00000582 $ 0.00000582 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.90% Perubahan Harga (7D) +13.87% Perubahan Harga (7D) +13.87%

Let me do it for you (NOSE) harga masa nyata ialah $0.0000124. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOSE didagangkan antara $ 0.00001197 rendah dan $ 0.00001246 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOSE sepanjang masa ialah $ 0.0023184, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000582.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOSE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.90% dalam 24 jam dan +13.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Let me do it for you (NOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K Bekalan Peredaran 974.57M 974.57M 974.57M Jumlah Bekalan 997,428,799.834205 997,428,799.834205 997,428,799.834205

Had Pasaran semasa Let me do it for you ialah $ 12.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOSE ialah 974.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997428799.834205. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.37K.