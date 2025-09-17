Lagi Mengenai SINK

Let that sink in Logo

Let that sink in Harga (SINK)

Tidak tersenarai

1 SINK ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Let that sink in (SINK) Carta Harga Langsung
Let that sink in (SINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507815
$ 0.00507815$ 0.00507815

$ 0
$ 0$ 0

+1.70%

-0.53%

+0.88%

+0.88%

Let that sink in (SINK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SINK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SINK sepanjang masa ialah $ 0.00507815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SINK telah berubah sebanyak +1.70% sejak sejam yang lalu, -0.53% dalam 24 jam dan +0.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Let that sink in (SINK) Maklumat Pasaran

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

--
----

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

799.64M
799.64M 799.64M

799,637,502.55257
799,637,502.55257 799,637,502.55257

Had Pasaran semasa Let that sink in ialah $ 56.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SINK ialah 799.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799637502.55257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.15K.

Let that sink in (SINK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Let that sink in kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Let that sink in kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Let that sink in kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Let that sink in kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.53%
30 Hari$ 0-6.66%
60 Hari$ 0-0.86%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Let that sink in (SINK)

The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Let that sink in (SINK) Sumber

Laman Web Rasmi

Let that sink in Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Let that sink in (SINK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Let that sink in (SINK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Let that sink in.

Semak Let that sink in ramalan harga sekarang!

SINK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Let that sink in (SINK)

Memahami tokenomik Let that sink in (SINK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SINK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Let that sink in (SINK)

Berapakah nilai Let that sink in (SINK) hari ini?
Harga langsung SINK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SINK ke USD?
Harga semasa SINK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Let that sink in?
Had pasaran untuk SINK ialah $ 56.15K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SINK?
Bekalan edaran SINK ialah 799.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SINK?
SINK mencapai harga ATH sebanyak 0.00507815 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SINK?
SINK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SINK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SINKialah -- USD.
Adakah SINK akan naik lebih tinggi tahun ini?
SINK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SINKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.