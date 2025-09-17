Level (LVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01143732 $ 0.01143732 $ 0.01143732 24J Rendah $ 0.01175718 $ 0.01175718 $ 0.01175718 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01143732$ 0.01143732 $ 0.01143732 24J Tinggi $ 0.01175718$ 0.01175718 $ 0.01175718 Sepanjang Masa $ 11.03$ 11.03 $ 11.03 Harga Terendah $ 0.01042921$ 0.01042921 $ 0.01042921 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) +1.50% Perubahan Harga (7D) -0.51% Perubahan Harga (7D) -0.51%

Level (LVL) harga masa nyata ialah $0.01166072. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVL didagangkan antara $ 0.01143732 rendah dan $ 0.01175718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVL sepanjang masa ialah $ 11.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01042921.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVL telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan -0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Level (LVL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 203.00K$ 203.00K $ 203.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 312.81K$ 312.81K $ 312.81K Bekalan Peredaran 17.41M 17.41M 17.41M Jumlah Bekalan 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659

Had Pasaran semasa Level ialah $ 203.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LVL ialah 17.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 26825526.41584659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 312.81K.