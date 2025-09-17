Lagi Mengenai LVL

Level Logo

Level Harga (LVL)

Tidak tersenarai

1 LVL ke USD Harga Langsung:

$0.01166078
$0.01166078$0.01166078
+1.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Level (LVL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:44:39 (UTC+8)

Level (LVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01143732
$ 0.01143732$ 0.01143732
24J Rendah
$ 0.01175718
$ 0.01175718$ 0.01175718
24J Tinggi

$ 0.01143732
$ 0.01143732$ 0.01143732

$ 0.01175718
$ 0.01175718$ 0.01175718

$ 11.03
$ 11.03$ 11.03

$ 0.01042921
$ 0.01042921$ 0.01042921

+0.44%

+1.50%

-0.51%

-0.51%

Level (LVL) harga masa nyata ialah $0.01166072. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVL didagangkan antara $ 0.01143732 rendah dan $ 0.01175718 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVL sepanjang masa ialah $ 11.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01042921.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVL telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan -0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Level (LVL) Maklumat Pasaran

$ 203.00K
$ 203.00K$ 203.00K

--
----

$ 312.81K
$ 312.81K$ 312.81K

17.41M
17.41M 17.41M

26,825,526.41584659
26,825,526.41584659 26,825,526.41584659

Had Pasaran semasa Level ialah $ 203.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LVL ialah 17.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 26825526.41584659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 312.81K.

Level (LVL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Level kepada USD adalah $ +0.00017178.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Level kepada USD adalah $ -0.0001176065.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Level kepada USD adalah $ -0.0015119033.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Level kepada USD adalah $ -0.003190151906791364.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017178+1.50%
30 Hari$ -0.0001176065-1.00%
60 Hari$ -0.0015119033-12.96%
90 Hari$ -0.003190151906791364-21.48%

Apakah itu Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Level (LVL) Sumber

Laman Web Rasmi

Level Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Level (LVL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Level (LVL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Level.

Semak Level ramalan harga sekarang!

LVL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Level (LVL)

Memahami tokenomik Level (LVL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LVL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Level (LVL)

Berapakah nilai Level (LVL) hari ini?
Harga langsung LVL dalam USD ialah 0.01166072 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LVL ke USD?
Harga semasa LVL ke USD ialah $ 0.01166072. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Level?
Had pasaran untuk LVL ialah $ 203.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LVL?
Bekalan edaran LVL ialah 17.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LVL?
LVL mencapai harga ATH sebanyak 11.03 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LVL?
LVL melihat harga ATL sebanyak 0.01042921 USD.
Berapakah jumlah dagangan LVL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LVLialah -- USD.
Adakah LVL akan naik lebih tinggi tahun ini?
LVL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LVLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:44:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.