Level USD Logo

Level USD Harga (LVLUSD)

Tidak tersenarai

1 LVLUSD ke USD Harga Langsung:

$0.999555
$0.999555$0.999555
0.00%1D
USD
Level USD (LVLUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:55:30 (UTC+8)

Level USD (LVLUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.995329
$ 0.995329$ 0.995329
24J Rendah
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24J Tinggi

$ 0.995329
$ 0.995329$ 0.995329

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 0.874306
$ 0.874306$ 0.874306

-0.01%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

Level USD (LVLUSD) harga masa nyata ialah $0.999555. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVLUSD didagangkan antara $ 0.995329 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVLUSD sepanjang masa ialah $ 1.051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.874306.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVLUSD telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Level USD (LVLUSD) Maklumat Pasaran

$ 38.43M
$ 38.43M$ 38.43M

--
----

$ 38.43M
$ 38.43M$ 38.43M

38.44M
38.44M 38.44M

38,440,936.00371025
38,440,936.00371025 38,440,936.00371025

Had Pasaran semasa Level USD ialah $ 38.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LVLUSD ialah 38.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38440936.00371025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.43M.

Level USD (LVLUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Level USD kepada USD adalah $ -0.0001323455206929.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Level USD kepada USD adalah $ +0.0001313415.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Level USD kepada USD adalah $ -0.0003518433.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Level USD kepada USD adalah $ +0.000146830588965.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001323455206929-0.01%
30 Hari$ +0.0001313415+0.01%
60 Hari$ -0.0003518433-0.03%
90 Hari$ +0.000146830588965+0.01%

Apakah itu Level USD (LVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Level USD (LVLUSD)

Berapakah nilai Level USD (LVLUSD) hari ini?
Harga langsung LVLUSD dalam USD ialah 0.999555 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LVLUSD ke USD?
Harga semasa LVLUSD ke USD ialah $ 0.999555. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Level USD?
Had pasaran untuk LVLUSD ialah $ 38.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LVLUSD?
Bekalan edaran LVLUSD ialah 38.44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LVLUSD?
LVLUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.051 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LVLUSD?
LVLUSD melihat harga ATL sebanyak 0.874306 USD.
Berapakah jumlah dagangan LVLUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LVLUSDialah -- USD.
Adakah LVLUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
LVLUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LVLUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:55:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.