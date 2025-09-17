Level USD (LVLUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995329 $ 0.995329 $ 0.995329 24J Rendah $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995329$ 0.995329 $ 0.995329 24J Tinggi $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sepanjang Masa $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Harga Terendah $ 0.874306$ 0.874306 $ 0.874306 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

Level USD (LVLUSD) harga masa nyata ialah $0.999555. Sepanjang 24 jam yang lalu, LVLUSD didagangkan antara $ 0.995329 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LVLUSD sepanjang masa ialah $ 1.051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.874306.

Dari segi prestasi jangka pendek, LVLUSD telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Level USD (LVLUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.43M$ 38.43M $ 38.43M Bekalan Peredaran 38.44M 38.44M 38.44M Jumlah Bekalan 38,440,936.00371025 38,440,936.00371025 38,440,936.00371025

Had Pasaran semasa Level USD ialah $ 38.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LVLUSD ialah 38.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38440936.00371025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.43M.