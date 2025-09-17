Leverj Gluon (L2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.273661$ 0.273661 $ 0.273661 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.29% Perubahan Harga (7D) +5.29%

Leverj Gluon (L2) harga masa nyata ialah $0.00116147. Sepanjang 24 jam yang lalu, L2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi L2 sepanjang masa ialah $ 0.273661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, L2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Leverj Gluon (L2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 254.99K$ 254.99K $ 254.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 254.99K$ 254.99K $ 254.99K Bekalan Peredaran 219.54M 219.54M 219.54M Jumlah Bekalan 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051 219,541,111.4408051

Had Pasaran semasa Leverj Gluon ialah $ 254.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran L2 ialah 219.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 219541111.4408051. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 254.99K.