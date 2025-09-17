Leviathan Points (SQUID) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00755262 $ 0.00755262 $ 0.00755262 24J Rendah $ 0.00776986 $ 0.00776986 $ 0.00776986 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00755262$ 0.00755262 $ 0.00755262 24J Tinggi $ 0.00776986$ 0.00776986 $ 0.00776986 Sepanjang Masa $ 0.04318002$ 0.04318002 $ 0.04318002 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.74% Perubahan Harga (1D) +1.05% Perubahan Harga (7D) +2.75% Perubahan Harga (7D) +2.75%

Leviathan Points (SQUID) harga masa nyata ialah $0.00776447. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQUID didagangkan antara $ 0.00755262 rendah dan $ 0.00776986 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQUID sepanjang masa ialah $ 0.04318002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQUID telah berubah sebanyak +0.74% sejak sejam yang lalu, +1.05% dalam 24 jam dan +2.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Leviathan Points (SQUID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 194.19K$ 194.19K $ 194.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.19K$ 194.19K $ 194.19K Bekalan Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Jumlah Bekalan 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Leviathan Points ialah $ 194.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SQUID ialah 25.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.19K.