Lexicon (LEXICON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00881268 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.03% Perubahan Harga (1D) -11.04% Perubahan Harga (7D) -4.39%

Lexicon (LEXICON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LEXICON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LEXICON sepanjang masa ialah $ 0.00881268, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LEXICON telah berubah sebanyak +1.03% sejak sejam yang lalu, -11.04% dalam 24 jam dan -4.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lexicon (LEXICON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 79.89K Bekalan Peredaran 999.64M Jumlah Bekalan 999,643,571.761071

Had Pasaran semasa Lexicon ialah $ 79.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LEXICON ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999643571.761071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.89K.