Tokenomik Lexicon (LEXICON)

Lihat cerapan utama tentang Lexicon (LEXICON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Lexicon (LEXICON) Maklumat

Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support.

The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.

Laman Web Rasmi:
https://lexicon.chat

Lexicon (LEXICON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lexicon (LEXICON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 79.30K
Jumlah Bekalan:
$ 999.63M
Bekalan Edaran:
$ 999.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 79.30K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00881268
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Lexicon (LEXICON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lexicon (LEXICON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LEXICON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LEXICON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LEXICON, terokai LEXICON harga langsung token!

LEXICON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju LEXICON? Halaman ramalan harga LEXICON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

