LFGSwap Finance (LFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.082288$ 0.082288 $ 0.082288 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.80% Perubahan Harga (7D) -2.05% Perubahan Harga (7D) -2.05%

LFGSwap Finance (LFG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LFG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LFG sepanjang masa ialah $ 0.082288, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LFG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan -2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LFGSwap Finance (LFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa LFGSwap Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LFG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.60K.