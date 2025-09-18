Apakah itu LFIT (LFIT)

LFIT is a new healthcare WEB3 service that improves healthcare privacy and security. Life, transforming our lives healthier and more vibrant, providing and managing the healthcare services we need, FIT. The goal is to ensure that healthcare data is securely managed on a blockchain, allowing you to experience a reliable total healthcare service. Team We participated in anticipation of the potential to bring innovation to medical data management and healthcare services in the global market through the synergy effect of private blockchain technology and total healthcare services. Ed Shon | CEO / Co-Founder Ed Shon is the CEO of LFIT and leads the company with outstanding leadership and vision. Based on his strategic thinking and business operation skills accumulated through many years of experience, he is leading the growth of LFIT into a global blockchain technology leader. Jeremy OH | CMO | Head of Strategic Planning jeremyoh studied business administration and has many years of experience in the advertising, sales, blockchain, and IT platform industries. With a keen interest in blockchain, he has participated in blockchain-related planning and projects for many years and gained experience. Based on this experience, he has become a key member of a new project in the healthcare blockchain industry. Terry Ko | CTO | LFIT CTO Terry Ko is the Chief Technology Officer, and has been in charge of architecture design and development of backend systems. He is a technology development expert who has been working on blockchain core technology development and blockchain engine improvement for many years since becoming interested in open source blockchain projects. He is currently in charge of blockchain mainnet development and bridge system development that connects private and public chains.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LFIT (LFIT) Berapakah nilai LFIT (LFIT) hari ini? Harga langsung LFIT dalam USD ialah 0.71034 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LFIT ke USD? $ 0.71034 . Lihat Harga semasa LFIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran LFIT? Had pasaran untuk LFIT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LFIT? Bekalan edaran LFIT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LFIT? LFIT mencapai harga ATH sebanyak 2.05 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LFIT? LFIT melihat harga ATL sebanyak 0.46352 USD . Berapakah jumlah dagangan LFIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LFITialah -- USD . Adakah LFIT akan naik lebih tinggi tahun ini? LFIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LFITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

