LFIT (LFIT) harga masa nyata ialah $0.71034. Sepanjang 24 jam yang lalu, LFIT didagangkan antara $ 0.710157 rendah dan $ 0.712955 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LFIT sepanjang masa ialah $ 2.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.46352.
Dari segi prestasi jangka pendek, LFIT telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa LFIT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LFIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.13B.
Pada hari ini, perubahan harga LFIT kepada USD adalah $ -0.0001223072906327.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LFIT kepada USD adalah $ -0.0203231115.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LFIT kepada USD adalah $ -0.0196797565.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LFIT kepada USD adalah $ -0.0290317332373125.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0001223072906327
|-0.01%
|30 Hari
|$ -0.0203231115
|-2.86%
|60 Hari
|$ -0.0196797565
|-2.77%
|90 Hari
|$ -0.0290317332373125
|-3.92%
LFIT is a new healthcare WEB3 service that improves healthcare privacy and security. Life, transforming our lives healthier and more vibrant, providing and managing the healthcare services we need, FIT. The goal is to ensure that healthcare data is securely managed on a blockchain, allowing you to experience a reliable total healthcare service. Team We participated in anticipation of the potential to bring innovation to medical data management and healthcare services in the global market through the synergy effect of private blockchain technology and total healthcare services. Ed Shon | CEO / Co-Founder Ed Shon is the CEO of LFIT and leads the company with outstanding leadership and vision. Based on his strategic thinking and business operation skills accumulated through many years of experience, he is leading the growth of LFIT into a global blockchain technology leader. Jeremy OH | CMO | Head of Strategic Planning jeremyoh studied business administration and has many years of experience in the advertising, sales, blockchain, and IT platform industries. With a keen interest in blockchain, he has participated in blockchain-related planning and projects for many years and gained experience. Based on this experience, he has become a key member of a new project in the healthcare blockchain industry. Terry Ko | CTO | LFIT CTO Terry Ko is the Chief Technology Officer, and has been in charge of architecture design and development of backend systems. He is a technology development expert who has been working on blockchain core technology development and blockchain engine improvement for many years since becoming interested in open source blockchain projects. He is currently in charge of blockchain mainnet development and bridge system development that connects private and public chains.
