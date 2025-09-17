Lagi Mengenai LGCY

LGCY Network Harga (LGCY)

1 LGCY ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.70%1D
LGCY Network (LGCY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:20:48 (UTC+8)

LGCY Network (LGCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02085432
$ 0.02085432$ 0.02085432

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-0.71%

+1.21%

+1.21%

LGCY Network (LGCY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LGCY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LGCY sepanjang masa ialah $ 0.02085432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LGCY telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LGCY Network (LGCY) Maklumat Pasaran

$ 10.87K
$ 10.87K$ 10.87K

--
----

$ 22.32K
$ 22.32K$ 22.32K

12.31B
12.31B 12.31B

25,269,364,660.056137
25,269,364,660.056137 25,269,364,660.056137

Had Pasaran semasa LGCY Network ialah $ 10.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LGCY ialah 12.31B, dengan jumlah bekalan sebanyak 25269364660.056137. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.32K.

LGCY Network (LGCY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga LGCY Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga LGCY Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga LGCY Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga LGCY Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.71%
30 Hari$ 0-22.52%
60 Hari$ 0-33.10%
90 Hari$ 0--

Apakah itu LGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

LGCY Network (LGCY) Sumber

Laman Web Rasmi

LGCY Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LGCY Network (LGCY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LGCY Network (LGCY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LGCY Network.

Semak LGCY Network ramalan harga sekarang!

LGCY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik LGCY Network (LGCY)

Memahami tokenomik LGCY Network (LGCY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LGCY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LGCY Network (LGCY)

Berapakah nilai LGCY Network (LGCY) hari ini?
Harga langsung LGCY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa LGCY ke USD?
Harga semasa LGCY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LGCY Network?
Had pasaran untuk LGCY ialah $ 10.87K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran LGCY?
Bekalan edaran LGCY ialah 12.31B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LGCY?
LGCY mencapai harga ATH sebanyak 0.02085432 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LGCY?
LGCY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan LGCY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LGCYialah -- USD.
Adakah LGCY akan naik lebih tinggi tahun ini?
LGCY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LGCYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:20:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.