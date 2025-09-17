LibertAI (LTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.275119 $ 0.275119 $ 0.275119 24J Rendah $ 0.283555 $ 0.283555 $ 0.283555 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.275119$ 0.275119 $ 0.275119 24J Tinggi $ 0.283555$ 0.283555 $ 0.283555 Sepanjang Masa $ 0.807171$ 0.807171 $ 0.807171 Harga Terendah $ 0.081456$ 0.081456 $ 0.081456 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -2.72% Perubahan Harga (7D) +70.55% Perubahan Harga (7D) +70.55%

LibertAI (LTAI) harga masa nyata ialah $0.2757. Sepanjang 24 jam yang lalu, LTAI didagangkan antara $ 0.275119 rendah dan $ 0.283555 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LTAI sepanjang masa ialah $ 0.807171, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.081456.

Dari segi prestasi jangka pendek, LTAI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -2.72% dalam 24 jam dan +70.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LibertAI (LTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Bekalan Peredaran 16.93M 16.93M 16.93M Jumlah Bekalan 24,898,355.90007886 24,898,355.90007886 24,898,355.90007886

Had Pasaran semasa LibertAI ialah $ 4.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LTAI ialah 16.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24898355.90007886. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.