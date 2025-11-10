Libra Harga Hari Ini

Harga langsung Libra (LIBRA) hari ini ialah $ 0.00988667, dengan 3.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIBRA kepada USD penukaran adalah $ 0.00988667 setiap LIBRA.

Libra kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,521,715, dengan bekalan edaran sebanyak 256.42M LIBRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIBRA didagangkan antara $ 0.00952362 (rendah) dan $ 0.0106134 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.752851, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00708354.

Dalam prestasi jangka pendek, LIBRA dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan +1.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Libra (LIBRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.52M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.83M Bekalan Peredaran 256.42M Jumlah Bekalan 999,989,153.770397

Had Pasaran semasa Libra ialah $ 2.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIBRA ialah 256.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999989153.770397. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.83M.