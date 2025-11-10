Libra Incentix Harga Hari Ini

Harga langsung Libra Incentix (LIXX) hari ini ialah --, dengan 5.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIXX kepada USD penukaran adalah -- setiap LIXX.

Libra Incentix kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,201,691, dengan bekalan edaran sebanyak 6.70B LIXX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIXX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00473475, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LIXX dipindahkan +0.73% dalam sejam terakhir dan -10.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Libra Incentix (LIXX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Bekalan Peredaran 6.70B 6.70B 6.70B Jumlah Bekalan 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Libra Incentix ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIXX ialah 6.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.69M.