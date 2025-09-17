Apakah itu Libre (LIBRE)

Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Libre (LIBRE) Berapakah nilai Libre (LIBRE) hari ini? Harga langsung LIBRE dalam USD ialah 0.00039691 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LIBRE ke USD? $ 0.00039691 . Lihat Harga semasa LIBRE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Libre? Had pasaran untuk LIBRE ialah $ 1.27M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LIBRE? Bekalan edaran LIBRE ialah 3.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LIBRE? LIBRE mencapai harga ATH sebanyak 0.0054327 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LIBRE? LIBRE melihat harga ATL sebanyak 0.0000719 USD . Berapakah jumlah dagangan LIBRE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LIBREialah -- USD . Adakah LIBRE akan naik lebih tinggi tahun ini? LIBRE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LIBREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

