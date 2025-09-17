Apakah itu Licker (LICKER)

Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.

Tokenomik Licker (LICKER)

Memahami tokenomik Licker (LICKER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LICKER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Licker (LICKER) Berapakah nilai Licker (LICKER) hari ini? Harga langsung LICKER dalam USD ialah 0.00001563 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LICKER ke USD? $ 0.00001563 . Lihat Harga semasa LICKER ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Licker? Had pasaran untuk LICKER ialah $ 15.16K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LICKER? Bekalan edaran LICKER ialah 970.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LICKER? LICKER mencapai harga ATH sebanyak 0.00239628 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LICKER? LICKER melihat harga ATL sebanyak 0.00000652 USD . Berapakah jumlah dagangan LICKER? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LICKERialah -- USD . Adakah LICKER akan naik lebih tinggi tahun ini? LICKER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LICKERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

