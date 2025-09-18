LICKGOAT (LICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.002326$ 0.002326 $ 0.002326 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.16% Perubahan Harga (7D) +5.92% Perubahan Harga (7D) +5.92%

LICKGOAT (LICK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LICK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LICK sepanjang masa ialah $ 0.002326, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LICK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan +5.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LICKGOAT (LICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 999,999,660.0 999,999,660.0 999,999,660.0

Had Pasaran semasa LICKGOAT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LICK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999660.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.24K.