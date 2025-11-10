LICKO Harga Hari Ini

Harga langsung LICKO (LICKO) hari ini ialah --, dengan 0.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LICKO kepada USD penukaran adalah -- setiap LICKO.

LICKO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,963.48, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B LICKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LICKO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LICKO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LICKO (LICKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa LICKO ialah $ 11.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LICKO ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.96K.