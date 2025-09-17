Lagi Mengenai STSOL

Lido Staked SOL

Lido Staked SOL Harga (STSOL)

Tidak tersenarai

1 STSOL ke USD Harga Langsung:

$286.65
$286.65$286.65
+0.60%1D
USD
Lido Staked SOL (STSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:50:00 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 281.02
$ 281.02$ 281.02
24J Rendah
$ 291.04
$ 291.04$ 291.04
24J Tinggi

$ 281.02
$ 281.02$ 281.02

$ 291.04
$ 291.04$ 291.04

$ 350.04
$ 350.04$ 350.04

$ 8.65
$ 8.65$ 8.65

+0.10%

+0.69%

+8.81%

+8.81%

Lido Staked SOL (STSOL) harga masa nyata ialah $286.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, STSOL didagangkan antara $ 281.02 rendah dan $ 291.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STSOL sepanjang masa ialah $ 350.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.65.

Dari segi prestasi jangka pendek, STSOL telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan +8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lido Staked SOL (STSOL) Maklumat Pasaran

$ 30.43M
$ 30.43M$ 30.43M

--
----

$ 30.43M
$ 30.43M$ 30.43M

106.16K
106.16K 106.16K

106,156.16
106,156.16 106,156.16

Had Pasaran semasa Lido Staked SOL ialah $ 30.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STSOL ialah 106.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 106156.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.43M.

Lido Staked SOL (STSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lido Staked SOL kepada USD adalah $ +1.96.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lido Staked SOL kepada USD adalah $ +67.9709795920.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lido Staked SOL kepada USD adalah $ +95.9227359100.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lido Staked SOL kepada USD adalah $ +110.05503509186193.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.96+0.69%
30 Hari$ +67.9709795920+23.71%
60 Hari$ +95.9227359100+33.47%
90 Hari$ +110.05503509186193+62.33%

Apakah itu Lido Staked SOL (STSOL)

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

Lido Staked SOL (STSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Lido Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lido Staked SOL (STSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lido Staked SOL (STSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lido Staked SOL.

Semak Lido Staked SOL ramalan harga sekarang!

STSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Lido Staked SOL (STSOL)

Memahami tokenomik Lido Staked SOL (STSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lido Staked SOL (STSOL)

Berapakah nilai Lido Staked SOL (STSOL) hari ini?
Harga langsung STSOL dalam USD ialah 286.63 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STSOL ke USD?
Harga semasa STSOL ke USD ialah $ 286.63. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lido Staked SOL?
Had pasaran untuk STSOL ialah $ 30.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STSOL?
Bekalan edaran STSOL ialah 106.16K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STSOL?
STSOL mencapai harga ATH sebanyak 350.04 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STSOL?
STSOL melihat harga ATL sebanyak 8.65 USD.
Berapakah jumlah dagangan STSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STSOLialah -- USD.
Adakah STSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
STSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:50:00 (UTC+8)

Lido Staked SOL (STSOL) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.