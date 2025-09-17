Lido Staked SOL (STSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 281.02 $ 281.02 $ 281.02 24J Rendah $ 291.04 $ 291.04 $ 291.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 281.02$ 281.02 $ 281.02 24J Tinggi $ 291.04$ 291.04 $ 291.04 Sepanjang Masa $ 350.04$ 350.04 $ 350.04 Harga Terendah $ 8.65$ 8.65 $ 8.65 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +0.69% Perubahan Harga (7D) +8.81% Perubahan Harga (7D) +8.81%

Lido Staked SOL (STSOL) harga masa nyata ialah $286.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, STSOL didagangkan antara $ 281.02 rendah dan $ 291.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STSOL sepanjang masa ialah $ 350.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.65.

Dari segi prestasi jangka pendek, STSOL telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan +8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lido Staked SOL (STSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.43M$ 30.43M $ 30.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.43M$ 30.43M $ 30.43M Bekalan Peredaran 106.16K 106.16K 106.16K Jumlah Bekalan 106,156.16 106,156.16 106,156.16

Had Pasaran semasa Lido Staked SOL ialah $ 30.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STSOL ialah 106.16K, dengan jumlah bekalan sebanyak 106156.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.43M.