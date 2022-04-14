Tokenomik Lido Staked SOL (STSOL)

Tokenomik Lido Staked SOL (STSOL)

Lihat cerapan utama tentang Lido Staked SOL (STSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Lido Staked SOL (STSOL) Maklumat

‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products.

stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.

https://solana.lido.fi/

Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lido Staked SOL (STSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 31.41M
Jumlah Bekalan:
$ 106.16K
Bekalan Edaran:
$ 106.16K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 31.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 350.04
Terendah Sepanjang Masa:
$ 8.65
Harga Semasa:
$ 295.39
Tokenomik Lido Staked SOL (STSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lido Staked SOL (STSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STSOL, terokai STSOL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.