Lien (LIEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.430217 $ 0.430217 $ 0.430217 24J Rendah $ 0.451252 $ 0.451252 $ 0.451252 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.430217$ 0.430217 $ 0.430217 24J Tinggi $ 0.451252$ 0.451252 $ 0.451252 Sepanjang Masa $ 956.78$ 956.78 $ 956.78 Harga Terendah $ 0.01022065$ 0.01022065 $ 0.01022065 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +3.09% Perubahan Harga (7D) +305.67% Perubahan Harga (7D) +305.67%

Lien (LIEN) harga masa nyata ialah $0.445415. Sepanjang 24 jam yang lalu, LIEN didagangkan antara $ 0.430217 rendah dan $ 0.451252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LIEN sepanjang masa ialah $ 956.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01022065.

Dari segi prestasi jangka pendek, LIEN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +3.09% dalam 24 jam dan +305.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lien (LIEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.07K$ 158.07K $ 158.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 445.42K$ 445.42K $ 445.42K Bekalan Peredaran 354.87K 354.87K 354.87K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Lien ialah $ 158.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIEN ialah 354.87K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 445.42K.