lifedog (LFDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002912 $ 0.00002912 $ 0.00002912 24J Rendah $ 0.00002965 $ 0.00002965 $ 0.00002965 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002912$ 0.00002912 $ 0.00002912 24J Tinggi $ 0.00002965$ 0.00002965 $ 0.00002965 Sepanjang Masa $ 0.04671619$ 0.04671619 $ 0.04671619 Harga Terendah $ 0.00000496$ 0.00000496 $ 0.00000496 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +1.18% Perubahan Harga (7D) +13.97% Perubahan Harga (7D) +13.97%

lifedog (LFDOG) harga masa nyata ialah $0.00002965. Sepanjang 24 jam yang lalu, LFDOG didagangkan antara $ 0.00002912 rendah dan $ 0.00002965 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LFDOG sepanjang masa ialah $ 0.04671619, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000496.

Dari segi prestasi jangka pendek, LFDOG telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan +13.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

lifedog (LFDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Bekalan Peredaran 952.00M 952.00M 952.00M Jumlah Bekalan 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

Had Pasaran semasa lifedog ialah $ 28.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LFDOG ialah 952.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 951999999.9999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.23K.