LIFI Harga Hari Ini

Harga langsung LIFI (LIFI) hari ini ialah $ 0.00186829, dengan 1.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00186829 setiap LIFI.

LIFI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,012.18, dengan bekalan edaran sebanyak 7.50M LIFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIFI didagangkan antara $ 0.00182992 (rendah) dan $ 0.0018638 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03303058, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00171044.

Dalam prestasi jangka pendek, LIFI dipindahkan +0.37% dalam sejam terakhir dan -12.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

LIFI (LIFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Bekalan Peredaran 7.50M 7.50M 7.50M Jumlah Bekalan 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Had Pasaran semasa LIFI ialah $ 14.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LIFI ialah 7.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.01K.