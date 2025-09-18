Lifinity (LFNTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.933809 $ 0.933809 $ 0.933809 24J Rendah $ 0.947731 $ 0.947731 $ 0.947731 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.933809$ 0.933809 $ 0.933809 24J Tinggi $ 0.947731$ 0.947731 $ 0.947731 Sepanjang Masa $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) +1.16% Perubahan Harga (7D) +7.30% Perubahan Harga (7D) +7.30%

Lifinity (LFNTY) harga masa nyata ialah $0.947677. Sepanjang 24 jam yang lalu, LFNTY didagangkan antara $ 0.933809 rendah dan $ 0.947731 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LFNTY sepanjang masa ialah $ 25.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LFNTY telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, +1.16% dalam 24 jam dan +7.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lifinity (LFNTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.77M$ 94.77M $ 94.77M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Lifinity ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LFNTY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.77M.