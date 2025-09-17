Lift Dollar (USDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.994234 $ 0.994234 $ 0.994234 24J Rendah $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.994234$ 0.994234 $ 0.994234 24J Tinggi $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sepanjang Masa $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Harga Terendah $ 0.911731$ 0.911731 $ 0.911731 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.07%

Lift Dollar (USDL) harga masa nyata ialah $0.999088. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDL didagangkan antara $ 0.994234 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDL sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.911731.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lift Dollar (USDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.99M$ 48.99M $ 48.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.99M$ 48.99M $ 48.99M Bekalan Peredaran 49.04M 49.04M 49.04M Jumlah Bekalan 49,037,912.28399171 49,037,912.28399171 49,037,912.28399171

Had Pasaran semasa Lift Dollar ialah $ 48.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDL ialah 49.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49037912.28399171. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.99M.