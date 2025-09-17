Lagi Mengenai USDL

Lift Dollar Logo

Lift Dollar Harga (USDL)

Tidak tersenarai

1 USDL ke USD Harga Langsung:

$0.99925
$0.99925
0.00%1D
USD
Lift Dollar (USDL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:55:40 (UTC+8)

Lift Dollar (USDL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.994234
$ 0.994234
24J Rendah
$ 1.003
$ 1.003
24J Tinggi

$ 0.994234
$ 0.994234

$ 1.003
$ 1.003

$ 1.028
$ 1.028

$ 0.911731
$ 0.911731

-0.00%

-0.01%

+0.07%

+0.07%

Lift Dollar (USDL) harga masa nyata ialah $0.999088. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDL didagangkan antara $ 0.994234 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDL sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.911731.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lift Dollar (USDL) Maklumat Pasaran

$ 48.99M
$ 48.99M

--
--

$ 48.99M
$ 48.99M

49.04M
49.04M

49,037,912.28399171
49,037,912.28399171

Had Pasaran semasa Lift Dollar ialah $ 48.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDL ialah 49.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49037912.28399171. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.99M.

Lift Dollar (USDL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Lift Dollar kepada USD adalah $ -0.0001940113048937.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Lift Dollar kepada USD adalah $ -0.0002755484.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Lift Dollar kepada USD adalah $ -0.0004530864.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Lift Dollar kepada USD adalah $ -0.0003659530580399.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001940113048937-0.01%
30 Hari$ -0.0002755484-0.02%
60 Hari$ -0.0004530864-0.04%
90 Hari$ -0.0003659530580399-0.03%

Apakah itu Lift Dollar (USDL)

Lift Dollar (USDL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Lift Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lift Dollar (USDL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lift Dollar (USDL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lift Dollar.

Semak Lift Dollar ramalan harga sekarang!

USDL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Lift Dollar (USDL)

Memahami tokenomik Lift Dollar (USDL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lift Dollar (USDL)

Berapakah nilai Lift Dollar (USDL) hari ini?
Harga langsung USDL dalam USD ialah 0.999088 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDL ke USD?
Harga semasa USDL ke USD ialah $ 0.999088. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lift Dollar?
Had pasaran untuk USDL ialah $ 48.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDL?
Bekalan edaran USDL ialah 49.04M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDL?
USDL mencapai harga ATH sebanyak 1.028 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDL?
USDL melihat harga ATL sebanyak 0.911731 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDLialah -- USD.
Adakah USDL akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:55:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.