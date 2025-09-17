Lifty (LQT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Lifty (LQT) harga masa nyata ialah $0.00124159. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQT sepanjang masa ialah $ 1.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lifty (LQT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.50$ 0.50 $ 0.50 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.08K$ 62.08K $ 62.08K Bekalan Peredaran 404.00 404.00 404.00 Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Lifty ialah $ 0.50, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQT ialah 404.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.08K.