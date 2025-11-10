Light Speed Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Light Speed Cat (LSCAT) hari ini ialah --, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LSCAT kepada USD penukaran adalah -- setiap LSCAT.

Light Speed Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,256, dengan bekalan edaran sebanyak 79.14M LSCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LSCAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00171341, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LSCAT dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -8.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Light Speed Cat (LSCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K Bekalan Peredaran 79.14M 79.14M 79.14M Jumlah Bekalan 79,137,249.01454698 79,137,249.01454698 79,137,249.01454698

Had Pasaran semasa Light Speed Cat ialah $ 32.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LSCAT ialah 79.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79137249.01454698. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.26K.