Lightbeam Courier Coin (LBCC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.306155 $ 0.306155 $ 0.306155 24J Rendah $ 0.31127 $ 0.31127 $ 0.31127 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.306155$ 0.306155 $ 0.306155 24J Tinggi $ 0.31127$ 0.31127 $ 0.31127 Sepanjang Masa $ 22.35$ 22.35 $ 22.35 Harga Terendah $ 0.00254722$ 0.00254722 $ 0.00254722 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +2.83%

Lightbeam Courier Coin (LBCC) harga masa nyata ialah $0.308355. Sepanjang 24 jam yang lalu, LBCC didagangkan antara $ 0.306155 rendah dan $ 0.31127 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LBCC sepanjang masa ialah $ 22.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00254722.

Dari segi prestasi jangka pendek, LBCC telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lightbeam Courier Coin (LBCC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 308.36K$ 308.36K $ 308.36K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Lightbeam Courier Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LBCC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 308.36K.