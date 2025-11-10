Lightspeed Harga Hari Ini

Harga langsung Lightspeed (SPEED) hari ini ialah --, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPEED kepada USD penukaran adalah -- setiap SPEED.

Lightspeed kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 132,503, dengan bekalan edaran sebanyak 257.57M SPEED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPEED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00236018, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SPEED dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan +21.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Lightspeed (SPEED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 132.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.22K Bekalan Peredaran 257.57M Jumlah Bekalan 299,792,458.0

