Harga langsung likes (LIKES) hari ini ialah $ 0.00000584, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LIKES kepada USD penukaran adalah $ 0.00000584 setiap LIKES.

likes kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 397,397, dengan bekalan edaran sebanyak 68.00B LIKES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LIKES didagangkan antara $ 0.00000545 (rendah) dan $ 0.00000643 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000437.

Dalam prestasi jangka pendek, LIKES dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -2.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

likes (LIKES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 397.40K$ 397.40K $ 397.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 584.40K$ 584.40K $ 584.40K Bekalan Peredaran 68.00B 68.00B 68.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

